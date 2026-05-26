Mylène Farmer annonce son retour avec « C’est à qui le tour »

Mylène Farmer a relancé les spéculations quant à son retour musical après une publication sobre orchestrée ce lundi 25 mai 2026 par le compte Hashtag NP : un visuel accompagné du message « C’est à qui le tour #MylèneFarmer« , laissant entendre la possible sortie d’un nouveau single.

Ce message, diffusé sur les réseaux sociaux, intervient après plusieurs semaines de rumeurs et d’indices diffusés par des comptes associés au projet. Sur Instagram, le producteur DJ Lewis a relayé la publication de Hashtag NP dans sa story, geste repris par des observateurs comme élément renforçant la crédibilité d’une annonce imminente.

Parmi les bruits de couloir figure la mention d’une sortie potentielle « dès ce vendredi », formulation relayée dans plusieurs médias et sur les réseaux. À ce stade, ni date officielle, ni extrait sonorisé n’ont été confirmés par l’entourage de la chanteuse.

Indices, collaborations évoquées et précédents récents

Au début du mois de mai, le même compte Hashtag NP avait posté une image assortie de la légende « En tournage« , alimentant l’hypothèse qu’un clip est en cours de réalisation. Des sources non officielles citées par la presse évoquent la participation de la réalisatrice Julia Ducournau — connue pour les films Titane et Grave — à la réalisation d’un éventuel vidéogramme lié à ce projet. Ces informations n’ont pas été confirmées par les équipes concernées.

Le contexte entourant ce retour s’inscrit après plusieurs mois de silence artistique de la part de la chanteuse. Le dernier album studio de Mylène Farmer, L’Emprise, paru en 2022 et majoritairement réalisé par Woodkid, avait rencontré un fort écho critique et commercial : le disque s’était classé numéro un des ventes en France, en Belgique et en Suisse, et avait obtenu des certifications allant du disque d’or au double disque de platine.

Les relais sur les réseaux sociaux et les partages d’acteurs identifiés du milieu musical apportent des éléments factuels à la rumeur, sans pour autant constituer une annonce officielle. Aucun élément sonore, visuel complet ou calendrier de sortie n’a été communiqué publiquement par Hashtag NP, Mylène Farmer ou ses collaborateurs au moment de la publication de ces informations.

Des mentions répétées du message « C’est à qui le tour » ont suscité des hypothèses sur le titre potentiel du single, mais ces interprétations restent spéculatives en l’absence de confirmation. Les sources citées par la presse mentionnent également DJ Lewis parmi les producteurs éventuels du morceau, information relayée par la story de ce dernier.

Pour l’heure, aucun détail supplémentaire concernant ce potentiel nouveau titre, ni sur un éventuel album à venir n’a cependant été confirmé.