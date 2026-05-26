Bénin: Aristide Djidjoho, premier secrétaire général de la présidence sous Wadagni

quelques heures après son investiture, le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni constitue son équipe de travail. À la présidence de la République, l’ancien Premier ministre Irénée Koupaki cède sa place de secrétaire général.

Au lendemain de l’investiture du président Romuald Wadagni, la première nomination officielle a porté sur le poste stratégique de secrétaire général de la présidence. C’est Nounagnon Aristide Djidjoho qui a été choisi pour occuper cette fonction, succédant ainsi à Pascal Irénée Koupaki.

Son rôle est central et consiste à diriger l’administration de la présidence de la République. Il a eu la charge de rendre publique la liste du premier gouvernement Wadagni, composé de 24 membres dont 7 ministres reconduits de l’équipe Talon.

Aristide Djidjoho n’est pas un inconnu dans les cercles du pouvoir. Ancien directeur général de l’Évaluation au ministère de la Coordination de l’action gouvernementale sous Abdoulaye Bio Tchané, il avait été nommé en juillet 2025 représentant de la présidence au sein du Comité de gestion des fonds de développement pétrolier (décret n°2025‑399).

Il siégeait également au Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale et des énergies renouvelables (FERER), en vertu du décret n°2024‑1397.

Sa nomination traduit la volonté du nouveau président de s’entourer de cadres expérimentés et familiers des rouages de l’État, pour assurer une transition fluide et une continuité dans la gestion des grands dossiers stratégiques.