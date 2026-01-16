Mondial 2026: les supporters rassurés, les visas touristiques vers les États-Unis maintenus

Malgré un durcissement des restrictions migratoires touchant près de 40 pays, les autorités américaines et la FIFA assurent que les fans de football pourront toujours obtenir des visas touristiques pour assister à la Coupe du monde 2026.

Le gouvernement américain a assuré que les récentes restrictions sur les visas n’auront pas d’impact sur les visas touristiques des supporters souhaitant assister aux grands événements sportifs, notamment la Coupe du monde de la FIFA 2026. Malgré une interdiction des visas d’immigrant visant près de 40 pays, le département d’État a précisé, dans une directive adressée à ses ambassades, que les compétitions classées « événements sportifs majeurs » bénéficient d’exemptions pour les athlètes, entraîneurs et personnels accrédités.

Ces dérogations concernent la Coupe du monde 2026, les Jeux olympiques de 2028 et de nombreux événements internationaux majeurs. Les spectateurs restent soumis aux règles habituelles, mais la FIFA a tenu à rassurer les supporters, rappelant que l’interdiction ne touche pas les visas de tourisme. Les experts soulignent que les fans demandent généralement des visas B-1/B-2, non concernés par ces mesures. Ces garanties devraient apaiser les inquiétudes, notamment en Afrique, à l’approche du Mondial 2026 coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.



