Mondial 2026: les compos officielles de Portugal – Ouzbékistan

La deuxième journée du groupe K s’achève avec un duel entre l’Portugal et l’Ouzbékistan. Portée par Cristiano Ronaldo, la Seleção défie une formation ouzbèke disciplinée, dans une opposition de styles attendue au terme de cette journée de compétition. Les compos des deux équipes sont tombées.

La deuxième journée de la Coupe du monde 2026 s’achève ce mardi avec une affiche du groupe K opposant l’Portugal à l’Ouzbékistan, un duel attendu entre une formation européenne ambitieuse et une sélection ouzbek déterminée à créer la surprise. Le sélectionneur portugais a opté pour un 4-2-3-1 équilibré, avec Diogo Costa dans les buts. La défense est composée de João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, João Neves et Vitinha sont chargés d’assurer l’équilibre entre récupération et relance. Sur le plan offensif, la Cristiano Ronaldo mène la ligne d’attaque, épaulé par João Félix, Bruno Fernandes et Pedro Neto, dans un dispositif résolument tourné vers l’avant.

En face, l’Ouzbékistan évolue dans un 3-4-2-1 compact et discipliné. Abduvohid Nematov occupe le poste de gardien, protégé par une défense à trois composée d’Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev et Rustam Ashurmatov. Au milieu, Aziz Gʻaniyev et Otabek Shukurov assurent la densité dans l’entrejeu, tandis que les couloirs sont animés par Behruzjon Karimov et Sherzod Nasrullayev. En attaque, la responsabilité offensive repose sur Eldor Shomurodov, soutenu par Abbosbek Fayzullayev et Odiljon Hamrobekov.

Les onze de départ des deux formations:

Portugal : Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha – Neto, Fernandes, Félix – Ronaldo (c).

Ouzbékistan : Nematov – Karimov, Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov, Nasrullaev – Fayzullaev, Khamrobekov, Shukurov, Ganiev – Shomurodov (c).