Mondial 2026: l’Angleterre prévient le Ghana

À la veille d’un match déjà crucial dans le groupe L, le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a prévenu le Ghana. Un duel entre deux équipes à égalité de points, qui pourrait peser lourd dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale.

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a adressé un message ferme au Ghana à la veille de leur confrontation décisive dans le groupe L de la Coupe du monde 2026. Les Three Lions abordent cette rencontre après une victoire spectaculaire face à la Croatie (4-2), tandis que le Ghana a parfaitement lancé sa campagne en dominant le Panama (1-0), grâce à une réalisation décisive de Caleb Yirenkyi.

Interrogé avant ce choc, Tuchel a souligné la qualité de l’adversaire africain, tout en affichant la détermination de son équipe. « Mauvaise nouvelle pour le Ghana : nous serons très motivés », a prévenu le technicien allemand. « Nous sommes dans un groupe extrêmement relevé. Le Ghana est une grande nation de football, avec des joueurs de très haut niveau. C’est une équipe physique, rapide, et capable de bien défendre sans ballon. »

Cette affiche suscite déjà un fort engouement, tant elle oppose deux sélections en forme, déterminées à prendre une option sérieuse sur la qualification pour les seizièmes de finale. Côté ghanéen, le sélectionneur Carlos Queiroz et ses joueurs pourraient utiliser ces déclarations comme source de motivation supplémentaire avant un match déjà décisif. En cas de victoire, l’une des deux équipes prendrait une option majeure sur la qualification. Une défaite, en revanche, compliquerait sérieusement la suite du tournoi dans un groupe particulièrement serré. Au classement, l’Angleterre occupe la première place avec trois points, à égalité avec le Ghana, devancé uniquement à la différence de buts.