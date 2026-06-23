Mercato: Julián Álvarez annonce son intention de quitter l’Atlético de Madrid

Après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche en Coupe du monde 2026, Julián Álvarez a confirmé son souhait de quitter l’Atlético de Madrid. L’attaquant argentin assure avoir informé ses dirigeants et estime qu’un départ représente la meilleure solution pour toutes les parties.

L’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, a ouvertement évoqué son avenir et confirmé son souhait de quitter le club madrilène. L’international argentin s’est exprimé au micro d’ESPN après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0) lors de la Coupe du monde 2026. Sans détour, l’ancien joueur de Manchester City a reconnu qu’un départ lui semblait désormais être la meilleure option. « Je ne veux pas me cacher ni éviter le sujet. Je préfère être honnête, a-t-il déclaré. J’ai discuté avec les dirigeants de l’Atlético et je pense que la meilleure solution pour toutes les parties est que je quitte le club. Je veux réaliser mon rêve. »

Ces déclarations devraient alimenter davantage les spéculations autour de son avenir. Plusieurs cadors européens suivraient de près la situation de l’attaquant de 26 ans, notamment le Real Madrid, Arsenal et le FC Barcelone. Selon plusieurs sources, l’Atlético de Madrid aurait déjà repoussé une offre estimée à 150 millions d’euros émanant du Real Madrid, preuve de l’importance accordée au champion du monde argentin au sein de l’effectif rojiblanco.