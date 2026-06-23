Coupe du monde 2026: João Cancelo défend Ronaldo et Neymar face aux critiques

À la veille du match entre le Portugal et l’Ouzbékistan, João Cancelo a apporté son soutien à Cristiano Ronaldo et Neymar. Le défenseur portugais estime que les deux stars n’ont plus rien à démontrer après leurs carrières exceptionnelles au plus haut niveau.

Le défenseur du Portugal, João Cancelo, a pris la défense de Cristiano Ronaldo et de Neymar, estimant que les deux stars n’avaient plus rien à prouver à leurs détracteurs lors de la Coupe du monde 2026. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre entre le Portugal et l’Ouzbékistan, comptant pour la deuxième journée du groupe K, le latéral portugais a balayé les critiques visant les deux icônes du football mondial. Depuis le début du tournoi, Cristiano Ronaldo fait l’objet de commentaires après sa prestation lors du match nul contre la République démocratique du Congo (1-1). De son côté, Neymar a vu sa présence dans la sélection du Brésil être remise en question par certains observateurs.

Pour João Cancelo, ces débats n’ont cependant guère de sens au regard du parcours exceptionnel des deux joueurs. « Je ne pense pas que Neymar ou Cristiano aient quoi que ce soit à prouver à qui que ce soit », a déclaré le défenseur portugais. « Leur talent et tout ce qu’ils ont accompli dans le football parlent pour eux. Tous ces commentaires ne sont que du bruit (…) Cristiano et Neymar savent parfaitement qui ils sont et ce qu’ils représentent pour leurs pays», a-t-il tenu à faire savoir. À respectivement 41 et 34 ans, Cristiano Ronaldo et Neymar restent deux des figures les plus emblématiques de cette Coupe du monde, malgré les interrogations qui entourent leurs performances et leur statut au sein de leurs sélections.