Grand-Popo: un conducteur de taxi-moto arrêté à Sazué avec 95 kg de faux médicaments

​La Police républicaine maintient sa vigilance face au fléau de la vente des faux médicaments. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026, les forces de l’ordre ont porté un nouveau coup aux réseaux de distribution de produits pharmaceutiques contrefaits en procédant à l’arrestation d’un conducteur de taxi-moto dans la commune de Grand-Popo.

​L’opération, menée par les éléments du commissariat de l’arrondissement d’Adjaha, est le résultat d’une filature rigoureuse. Repéré dès son passage dans la zone frontalière, le suspect a été discrètement suivi par les agents avant d’être définitivement intercepté à hauteur de Djanglanmey, une localité située dans l’arrondissement de Sazué. L’individu transportait sur son deux-roues une importante cargaison de substances médicales prohibées.

​Les vérifications d’usage et la pesée officielle de la marchandise illicite ont permis d’établir le poids total de la saisie à quatre-vingt-quinze (95) kilogrammes. Face à la nature illicites des produits et à l’ampleur du trafic, le conducteur indélicat a été placé en détention en vue de son transfert imminent devant les enquêteurs de la Brigade économique et financière (BEF), qui seront chargés de piloter la suite de la procédure judiciaire et de remonter la filière.