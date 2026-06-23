Bénin : les résultats du CEP 2026 attendus ce vendredi

Après plusieurs semaines d’attente, les candidats au Certificat d’Études Primaires (CEP) session 2026 connaîtront leurs résultats ce vendredi. La délibération est prévue à 10h30 pour les 286.995 élèves ayant composé à travers le pays

Les candidats au Certificat d’Études Primaires (CEP) session 2026 seront bientôt fixés sur leur sort. La délibération de l’examen est annoncée pour ce vendredi à partir de 10h30. Au total, 286.995 candidats ont pris part aux épreuves organisées du 1er au 4 juin sur toute l’étendue du territoire national. Parmi eux figurent 149.424 garçons et 138.571 filles répartis dans 860 centres de composition.

Cette année, le lancement officiel de l’examen a eu lieu à l’école primaire publique de Gbofoly, dans la commune d’Aplahoué. La session 2026 a également enregistré la participation de 97 candidats à besoins spécifiques, dont 36 filles, répartis dans 13 centres.

Selon les statistiques du ministère des Enseignements maternel et primaire, l’effectif des candidats a connu une hausse de 5,56 % par rapport à celui de la session précédente.

Avec la délibération prévue ce vendredi, des milliers de candidats et leurs familles retiennent leur souffle dans l’attente des résultats qui marqueront la fin de leur parcours au primaire et l’ouverture vers l’enseignement secondaire.