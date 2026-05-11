Image Celtiis
Image Celtiis
Bénin

Bénin: le tiktokeur Steve Wotto plaide non coupable

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, ce lundi 11 mai 2026, le dossier de l’activiste béninois Steve Wotto, poursuivi pour ses publications en ligne jugées subversives.

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
SOCIéTé
330 vues
CRIET
CRIET
2 min de lecture
Google News Commenter
Pigier Cisco

L’internaute, connu pour ses vidéos virulentes, a plaidé non coupable face aux trois chefs d’accusation retenus contre lui:

  • Harcèlement par communication électronique
  • Incitation à la rébellion
  • Apologie du crime contre la sûreté de l’État

Ces charges découlent de ses prises de parole sur les réseaux sociaux, notamment après la présidentielle du 12 avril 2026. À la barre, Steve Wotto a affirmé s’être rendu volontairement à la police après avoir appris qu’il était recherché.

Transféré au Centre national d’investigations numériques (CNIN), il a dénoncé ses conditions de garde à vue, affirmant avoir « craint pour sa vie » en raison de son isolement.

L’audience a été marquée par plusieurs rappels à l’ordre du président de céans, l’activiste ayant pris la parole sans autorisation et refusé de s’interrompre. La lecture du procès-verbal a révélé qu’il aurait confié aux enquêteurs avoir eu « peur des conséquences » de ses publications, allant jusqu’à évoquer des pensées suicidaires.

Confronté à ces propos, il a tenté de nuancer ses explications, mais la Cour a décidé de reporter l’examen approfondi au 22 juin 2026.

Le procès se poursuit avec une nouvelle audience fixée au 22 juin, où Steve Wotto devra s’expliquer plus en détail sur le fond des accusations. En attendant, il reste placé sous mandat de dépôt.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
15:38 Société : Abomey-Calavi : la mairie recrute des conducteurs d’engins lourds et un technicien supérieur
15:35 Football : Mondial 2026: la pré-liste de l’Argentine avec Messi et sans Dybala
15:38 Abomey-Calavi : la mairie recrute des conducteurs d’engins lourds et un technicien supérieur