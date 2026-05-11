Bénin: le tiktokeur Steve Wotto plaide non coupable

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, ce lundi 11 mai 2026, le dossier de l’activiste béninois Steve Wotto, poursuivi pour ses publications en ligne jugées subversives.

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L’internaute, connu pour ses vidéos virulentes, a plaidé non coupable face aux trois chefs d’accusation retenus contre lui:

Harcèlement par communication électronique

Incitation à la rébellion

Apologie du crime contre la sûreté de l’État

Ces charges découlent de ses prises de parole sur les réseaux sociaux, notamment après la présidentielle du 12 avril 2026. À la barre, Steve Wotto a affirmé s’être rendu volontairement à la police après avoir appris qu’il était recherché.

Transféré au Centre national d’investigations numériques (CNIN), il a dénoncé ses conditions de garde à vue, affirmant avoir « craint pour sa vie » en raison de son isolement.

L’audience a été marquée par plusieurs rappels à l’ordre du président de céans, l’activiste ayant pris la parole sans autorisation et refusé de s’interrompre. La lecture du procès-verbal a révélé qu’il aurait confié aux enquêteurs avoir eu « peur des conséquences » de ses publications, allant jusqu’à évoquer des pensées suicidaires.

Confronté à ces propos, il a tenté de nuancer ses explications, mais la Cour a décidé de reporter l’examen approfondi au 22 juin 2026.

Le procès se poursuit avec une nouvelle audience fixée au 22 juin, où Steve Wotto devra s’expliquer plus en détail sur le fond des accusations. En attendant, il reste placé sous mandat de dépôt.