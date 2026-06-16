Mondial 2026: Bukayo Saka prêt à se surpasser malgré ses pépins physiques

Touché au tendon d’Achille depuis plusieurs mois, Bukayo Saka se veut rassurant avant l’entrée en lice de l’Angleterre face à la Croatie. L’ailier d’Arsenal affirme être prêt à prendre des risques pour aider les Three Lions dans leur quête du titre mondial.

À l’approche de l’entrée en lice de l’Angleterre à la Coupe du monde 2026, Bukayo Saka a affiché sa détermination à tout donner pour les Three Lions, malgré des préoccupations persistantes concernant son état physique. L’ailier d’Arsenal s’est déclaré apte pour le premier match du groupe L face à la Croatie, programmé à Dallas. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur Thomas Tuchel, même si le joueur continue de composer avec une gêne au tendon d’Achille qui le suit depuis plusieurs mois.

Avant le début du tournoi, Tuchel avait d’ailleurs reconnu que son attaquant n’était pas encore en mesure d’enchaîner deux journées d’entraînement à pleine intensité. Malgré cette situation, Saka assure être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour aider son équipe dans la compétition. « Pour un joueur, c’est sans doute le plus grand risque à prendre, surtout lorsqu’on n’est pas à 100 % de ses moyens », a-t-il expliqué devant les médias.

L’international anglais a également souligné la réalité du très haut niveau, où les joueurs sont souvent amenés à évoluer malgré certaines douleurs ou limitations physiques. « Vous avez deux options : ne pas jouer ou accepter de vous exposer, tout en sachant que les attentes et les jugements resteront les mêmes », a-t-il ajouté. À 24 ans, Saka demeure l’un des éléments clés de la sélection anglaise. Son état de forme sera scruté de près tout au long de la compétition, alors que l’Angleterre nourrit de grandes ambitions dans sa quête d’un premier titre mondial depuis 1966.





