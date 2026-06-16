Mondial U17 féminin 2026: les Amazones en stage avant le choc face au Nigeria

Le Bénin a lancé sa préparation pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17. Regroupées à Missérété, les Jeunes Amazones peaufinent leurs automatismes avant leur double confrontation face aux Flamingos du Nigeria, avec une qualification mondiale en ligne de mire.

Les Jeunes Amazones du Bénin ont officiellement débuté leur préparation en vue de leur double confrontation décisive contre les Flamingos du Nigeria, comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026. Les Béninoises sont actuellement regroupées au Centre d’excellence de Missérété, où elles ont entamé leur stage de préparation sous la direction du sélectionneur Idah Azonsou. Pour ce rassemblement, le technicien béninois a convoqué un groupe élargi de 30 joueuses. Une première liste qui devrait être réduite dans les prochains jours afin de dégager l’effectif définitif appelé à disputer cette double confrontation face à l’une des références du football féminin africain dans la catégorie.

Le match aller est programmé le 4 juillet au complexe sportif de Remo Stars, au Nigeria. La manche retour se jouera une semaine plus tard au stade de Kégué. L’enjeu est considérable : le vainqueur de cette confrontation sur l’ensemble des deux rencontres décrochera son billet pour la phase finale de la Coupe du monde féminine U17 2026, qui se disputera au Maroc. Face aux redoutables Flamingos, habituées des grandes compétitions internationales, les Jeunes Amazones tenteront de créer l’exploit et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football féminin béninois.





