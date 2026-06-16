«Des choix difficiles à comprendre», Ronaldo critique Ancelotti après Brésil 1–1 Maroc

Légende de la Seleção, Ronaldo Nazário a pointé certains choix tactiques de Carlo Ancelotti après le nul du Brésil face au Maroc (1-1). L’ancien attaquant regrette notamment le positionnement de Raphinha et estime que la nervosité liée à l’entrée en lice a pesé sur la performance brésilienne.

L’ancienne gloire du football brésilien Ronaldo Nazário n’a pas caché son incompréhension après le match nul concédé par le Brésil face au Maroc (1-1) lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. L’ancien Ballon d’Or a notamment pointé du doigt certains choix tactiques de Carlo Ancelotti. Au cœur de ses critiques : le positionnement de Raphinha sur le flanc gauche de l’attaque brésilienne. Pour Ronaldo, l’ailier du FC Barcelone aurait été plus efficace dans son registre habituel, côté droit.

Auteur d’une saison remarquable avec le club catalan, malgré plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure musculaire, Raphinha a inscrit 21 buts et délivré huit passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Interrogé dans l’émission Resenha da Copa sur ESPN Brasil, Ronaldo a estimé que ce choix avait pesé sur la performance de la Seleção. « Voir Raphinha évoluer à gauche alors qu’il sort d’une saison exceptionnelle avec Barcelone en jouant principalement à droite est difficile à comprendre. Certaines décisions m’ont surpris, même si l’équipe a montré un meilleur visage après la pause », a-t-il déclaré.

Surnommé « O Fenômeno », l’ancien attaquant du Real Madrid et du FC Barcelone a toutefois relativisé la prestation brésilienne. Selon lui, la pression inhérente à un premier match de Coupe du monde a largement influencé le comportement des joueurs. « J’ai trouvé l’équipe nerveuse, notamment en première période. On a vu beaucoup d’erreurs techniques inhabituelles. Après avoir entendu Carlo Ancelotti et plusieurs joueurs reconnaître cette tension, cela m’a rassuré. C’est normal dans un Mondial, surtout pour ceux qui découvrent cette compétition », a-t-il analysé. Privé de Neymar, toujours en phase de récupération après une blessure, le Brésil a entamé sa quête d’un sixième titre mondial sur une note mitigée. Mais Ronaldo demeure confiant quant à la capacité de la Seleção à monter en puissance au fil du tournoi.





