Marc Geiger, l’acolyte de Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd’hui, s’est marié en Corse

Marc Geiger, avocat pénaliste bien connu des téléspectateurs de France 2 et habitué des émissions de témoignages, a récemment vécu un moment exceptionnel loin des caméras. C’est en Corse, sur l’Île de Beauté, que l’homme de loi a célébré son mariage avec Magali Nicolino. Cet événement intime et joyeux a été largement relayé sur les réseaux sociaux, notamment via plusieurs stories Instagram publiées le dimanche 5 juillet 2026, offrant ainsi un aperçu des festivités et de la complicité du couple.

Depuis plusieurs années, Marc Geiger intervient régulièrement dans des émissions telles que Ça commence aujourd’hui, diffusée sur France 2, où il apporte son expertise juridique, notamment dans la défense des enfants victimes de traumatismes. Son rôle y est devenu essentiel, et sa présence familière est appréciée du public et des producteurs pour la qualité de ses analyses et conseils. Après une première collaboration dans l’émission Toute une histoire, il est désormais une figure incontournable du programme animé par Faustine Bollaert.

Le mariage de Marc Geiger avec Magali Nicolino s’est déroulé dans un cadre idyllique, un choix symbolique pour le couple qui partage un attachement particulier à la Corse. Les images diffusées montrent un cérémonial élégant : l’avocat portait un costume trois pièces crème assorti d’une chemise blanche, tandis que Magali était vêtue d’une robe longue blanche en tulle et dentelle, rehaussée d’un voile délicat et tenant un bouquet de fleurs. Ce décor enchanteur sur l’Île de Beauté marque une étape festive et officielle dans leur vie commune.

Le compte à rebours et le rôle de Magali Nicolino

Quelques instants avant le grand jour, Marc Geiger avait partagé sur Instagram une vidéo montrant le couple en train de danser en Corse, ajoutant un message évocateur : « J-4, la ligne d’arrivée est en vue ». Ce suspense tenu sur les réseaux a ainsi préparé leurs proches et leurs fans à l’annonce imminente de la cérémonie. Leur choix de la Corse, déjà lieu de plusieurs séjours et d’escapades amoureuses, renforce la dimension intime et personnelle de cet événement.

Magali Nicolino, épouse de Marc Geiger, est quant à elle moins exposée médiatiquement, évoluant dans un univers différent. Originaire du Haut-Rhin, elle réside à Blotzheim depuis de nombreuses années. Sa vie locale est marquée par un engagement dans la commune, où elle a participé à une campagne municipale. À 54 ans, Magali se présente en situation d’invalidité et a montré un attachement profond à sa ville d’adoption. Elle s’était notamment investie dans la commission urbanisme locale, désireuse de contribuer à la modernisation des infrastructures et à l’amélioration du cadre de vie. Dans ses propres mots, elle exprimait son attachement à la taille humaine et à la qualité de vie de Blotzheim.

Ce mariage en Corse incarne une étape importante pour le couple, encore renforcée par le cadre naturel et chaleureux de l’île. Ce choix souligne également les liens personnels et les valeurs communes partagés par Marc Geiger et Magali Nicolino, loin des regards de la scène médiatique où l’avocat continue pourtant à intervenir régulièrement. Les festivités marquant leur union ont rassemblé famille et amis, avant que Marc Geiger ne retrouve bientôt le plateau de Ça commence aujourd’hui aux côtés de Faustine Bollaert.