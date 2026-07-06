Cédric Jubillar : sa mère Nadine pas convaincue par ses aveux

Affaire Jubillar : après des années de mystère autour de la disparition de l’infirmière Delphine Jubillar, son époux, Cédric Jubillar, a remis à son avocat un écrit dans lequel il reconnaît sa culpabilité. Condamné en octobre 2025 à trente ans de réclusion criminelle, l’homme avait été mis en examen en juin 2021 pour homicide volontaire avec aggravation. Le corps de Delphine reste introuvable et la famille attend des confirmations sur le contenu exact des aveux.

Delphine Jubillar, née Delphine Aussaguel le 15 novembre 1987 à Gaillac (Tarn), travaillait comme infirmière en clinique à Albi. Mariée à Cédric Jubillar depuis 2013, elle était mère de deux jeunes enfants — âgés, selon des éléments publiés, de 18 mois et de 6 ans au moment des faits. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, elle a disparu. Son mari a déclaré que Mme Jubillar avait quitté le domicile familial vêtue d’une doudoune blanche et n’avait emporté que son téléphone.

Les premiers éléments de l’enquête ont conduit à la mise en examen de Cédric Jubillar en juin 2021 pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes. Les enquêteurs ont relevé des incohérences dans ses déclarations et multiplié les expertises — fouilles, analyses du téléphone et du lave-linge — sans établir de preuve matérielle permettant de localiser un corps ou d’apporter une preuve irréfutable de son implication immédiate.

Mort de Delphine Jubillar : des aveux qui marquent un tournant

Selon les informations communiquées par son conseil, Me Pierre Debuisson, Cédric Jubillar a remis à son avocat un document manuscrit au contenu qualifié d’aveux de culpabilité. Me Debuisson a déclaré à La Dépêche du Midi et confirmé auprès de BFMTV avoir reçu cet écrit dans lequel son client reconnaît sa responsabilité. Cette remise d’un écrit intervient alors que le dossier avait fait l’objet d’un important retentissement médiatique et judiciaire.

Le procès de Cédric Jubillar s’était ouvert à la cour d’assises du Tarn à partir du 22 septembre 2025 et devait durer quatre semaines. À l’issue de ces débats, la cour a prononcé en octobre 2025 une peine de trente ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse. Malgré la condamnation, le corps de Delphine Jubillar n’a toujours pas été retrouvé à ce jour.

La mère de l’accusé, Nadine Fabre, interrogée par BFMTV, a exprimé sa prudence face aux aveux. Elle a rappelé que son fils avait, selon elle, déjà fait des déclarations à des codétenus et à une personne identifiée comme « Jennifer C. », ce qui la conduit à rester réservée sur la portée de ce nouveau document. Elle a également dénoncé la manière dont la nouvelle a été rendue publique, affirmant avoir appris l’information par la presse et qualifiant cette diffusion de « minable ».

Nadine Fabre a ajouté que, si les aveux étaient confirmés, cela pourrait permettre à la famille d’avancer, notamment pour les enfants du couple et la possibilité de retrouver Delphine. Elle a maintenu une position de prudence en attendant des éléments complémentaires.