Laurent Ournac très vigilant avec ses deux enfants face à son combat contre l’obésité

Laurent Ournac, comédien très apprécié du public français depuis près de deux décennies, a récemment partagé des confidences importantes sur sa vie familiale. Connu notamment pour son rôle dans la série à succès « Camping Paradis », diffusée sur TF1, il évoque aujourd’hui avec sincérité sa lutte contre l’obésité et la manière dont il transmet à ses enfants une approche équilibrée de l’alimentation. Face aux défis liés à cette maladie, Laurent Ournac adopte une attitude vigilante mais sans excès, soucieux d’inculquer à ses enfants des habitudes alimentaires saines sans les contraindre ni les culpabiliser.

Depuis ses débuts à la télévision en 2005 avec l’émission « Mon incroyable fiancé », dans laquelle il incarnait Laurent Fortin, un personnage maladroit et attachant, Laurent Ournac a construit une carrière solide. Son rôle principal dans « Camping Paradis » dès 2006 a forgé sa notoriété. La série, qui célèbre cette année ses vingt ans d’existence, demeure un des programmes les plus suivis sur TF1. À travers ce long parcours, le comédien a dû gérer un combat personnel contre l’obésité, une maladie qu’il porte avec grande humilité et dont il parle ouvertement.

En 2014, Laurent Ournac a subi une sleeve gastrectomie, une opération chirurgicale consistant à retirer une partie de l’estomac, destinée à l’aider dans sa perte de poids. Cette intervention majeure a eu un impact significatif sur sa silhouette et sa santé globale, mais elle impose également un suivi médical rigoureux et un équilibre alimentaire strict. Le comédien explique ainsi aux téléspectateurs qu’entre les saisons de la série, on peut observer les variations de son poids à l’écran, témoignant des hauts et des bas de son parcours de santé.

Laurent Ournac : un papa attentif à l’éducation alimentaire de ses enfants

Sur le plan privé, Laurent Ournac est marié à Ludivine depuis plus de dix ans et ils sont les parents de deux enfants : Capucine, née en 2012, et Léon, venu au monde en 2019. Dans une interview accordée au magazine Nous Deux, il se montre particulièrement attentif à leur bien-être et à leur hygiène de vie. Conscient des difficultés qu’il a rencontrées personnellement, l’acteur souhaite leur transmettre des repères solides afin qu’ils adoptent une alimentation saine sans ressentir de pressions inutiles.

“On essaie de leur transmettre les codes pour manger équilibré. Ma fille fait beaucoup de danse, mon fils est encore petit pour tout ça. On reste vigilants mais souples”, explique-t-il avec franchise. Sa démarche éducative repose sur un juste milieu, évitant toute forme de contrainte stricte ou de culpabilisation excessive. Laurent Ournac précise qu’il refuse de faire peser sur ses enfants le poids de ses propres angoisses liées à l’obésité.

Le comédien insiste : “Je ne voudrais surtout pas que mes enfants aient à vivre ce que j’ai vécu.” Pour lui, il est important d’instaurer une relation apaisée avec la nourriture tout en restant conscient des enjeux de santé. Il évite ainsi de leur imposer des restrictions draconiennes qui pourraient générer un malaise ou un sentiment de privation. “Je ne leur inflige pas de privation non plus en leur disant : ‘Vous allez devenir gros comme papa !’”, confie-t-il.

À travers ces propos, Laurent Ournac offre un témoignage sincère sur la manière dont une figure publique peut conjuguer vie professionnelle, défis de santé et responsabilités parentales, tout en privilégiant l’équilibre et le bien-être de sa famille.