« Un Camerounais colonisé, arrogant et laid, qui fait semblant d’être français », une sénatrice paraguayenne détruit Mbappé

L’élimination du Paraguay face à la France (1-0) en huitièmes de finale continue de provoquer de vives tensions dans le pays, marquées par une polémique née de propos jugés excessifs tenus par une élue à l’encontre de Kylian Mbappé.

La défaite du Paraguay contre l’équipe de France en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 (1-0) ne passe toujours pas. Dans un contexte déjà tendu après les critiques formulées avant la rencontre par l’ancien gardien José Luis Chilavert, une nouvelle controverse est venue enflammer le débat public. Cette fois, c’est la sénatrice Celeste Amarilla qui est au cœur de la tempête. L’élue paraguayenne a vivement critiqué Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, lui reprochant notamment une attitude perçue comme un manque de fair-play au coup de sifflet final, après une absence de poignée de main avec le gardien Orlando Gil. « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill« , a écrit la sénatrice paraguayenne.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Ses propos, largement relayés et dénoncés, ont rapidement dépassé le cadre sportif pour susciter une vague d’indignation, tant pour leur ton que pour leur violence verbale. Dans son message, la sénatrice a également multiplié les attaques personnelles à l’encontre du capitaine des Bleus, des déclarations qui ont immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux et dans la presse locale, certains appelant à des excuses publiques. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », a-t-elle ajouté.

Pour l’heure, ni la Fédération paraguayenne ni les instances du football mondial n’ont officiellement réagi à cette polémique, qui vient ternir un peu plus la sortie de route de l’Albirroja dans ce Mondial 2026. Du côté sportif, la France a validé sa qualification pour les quarts de finale, où elle affrontera le Maroc, tombeur du Canada (3-0).