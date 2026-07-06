Cédric Jubillar affirme pouvoir indiquer l’emplacement du corps de Delphine

Nouveau rebondissement dans l’affaire Delphine Jubillar : Cédric Jubillar, jusqu’ici maintes fois démenti dans les investigations, a reconnu sa responsabilité dans la disparition de son épouse et affirme pouvoir indiquer l’emplacement du corps, selon un courrier remis à son avocat.

Delphine Jubillar, née Delphine Aussaguel le 15 novembre 1987 à Gaillac (Tarn), était infirmière en clinique à Albi et mère de deux jeunes enfants. Elle a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac‑les‑Mines. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle aurait quitté le domicile familial vêtue d’une doudoune blanche et n’aurait emporté que son téléphone.

Mis en examen en juin 2021 pour homicide volontaire avec circonstance aggravante, Cédric Jubillar avait constamment nié toute implication pendant l’instruction. Les investigations menées depuis la disparition — fouilles, analyses du téléphone et du lave‑linge notamment — n’avaient jusqu’ici livré aucune preuve matérielle permettant de localiser le corps de la victime.

Les aveux consignés par écrit et la localisation avancée

Selon des informations publiées par La Dépêche du Midi, l’avocat de Cédric Jubillar, Me Pierre Debuisson, a reçu un écrit dans lequel son client reconnaît les faits. Me Debuisson a indiqué au quotidien régional que son client lui avait remis « un écrit détaillé en formulant des aveux de culpabilité ». Le contenu de ce courrier, dont l’existence a été confirmée par la défense, marque un revirement par rapport aux dénégations tenues depuis le début du dossier.

Le Parisien, qui a également relayé ces éléments, précise que Cédric Jubillar assure pouvoir donner des indications précises sur le lieu où se trouverait le corps de son épouse. D’après les déclarations qui sont rapportées par la presse, la dépouille se situerait à quelques kilomètres seulement du domicile familial de Cagnac‑les‑Mines, lieu où Delphine avait été vue vivante pour la dernière fois.

La disparition de Delphine Jubillar avait suscité des recherches répétées et une attention médiatique soutenue en France, en raison notamment de l’absence de corps et des zones d’ombre entourant les versions successives livrées par l’accusé. Les aveux écrits et l’affirmation de connaître l’emplacement du corps constituent des éléments nouveaux qui seront examinés par les services chargés de l’enquête et par les magistrats.

Sur le plan judiciaire, Cédric Jubillar a été condamné en octobre 2025 à trente ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Il est annoncé qu’il doit comparaître en appel à partir du 21 septembre devant la cour d’assises de Toulouse.

La dépouille de Delphine Jubillar se trouverait, selon les déclarations rapportées, à seulement quelques kilomètres de la maison familiale de Cagnac‑les‑Mines, où l’infirmière avait été aperçue vivante pour la dernière fois.