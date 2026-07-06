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Mondial 2026 : pari gratuit Portugal – Espagne, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Portugal – Espagne, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS Espagne, le 06/07/2026 20:00, stade Dallas Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 06/07/2026 20:00 au Dallas Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Portugal
A venir Dallas Stadium
Espagne
06/07/2026 20:00 Huitièmes de finale

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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