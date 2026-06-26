Mondial 2026: 3 équipes africaines (sur 10) déjà qualifiées pour les seizièmes de finale

Grâce à une victoire précieuse face à Curaçao (2-0), la Côte d’Ivoire a validé sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Portés par un doublé de Nicolas Pépé, les Éléphants terminent deuxièmes de leur groupe et rejoignent notamment le Maroc et l’Afrique du Sud au tour suivant.

La Côte d’Ivoire est devenue la troisième sélection africaine à valider son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Éléphants ont assuré leur qualification en s’imposant 2-0 face à Curaçao, jeudi soir. Une victoire impérative qui leur permet de poursuivre leur parcours dans la compétition. Auteur d’un doublé, Nicolas Pépé a été le grand artisan du succès ivoirien. Grâce à ce résultat, la Côte d’Ivoire termine à la deuxième place du groupe E, derrière l’Allemagne, leader de la poule.

Les hommes du sélectionneur Emerse Fae affronteront désormais le deuxième du groupe I lors des seizièmes de finale. Avant eux, le Maroc et l’Afrique du Sud avaient déjà validé leur qualification pour la phase à élimination directe. Les Lions de l’Atlas avaient dominé Haïti (4-2), tandis que les Bafana Bafana avaient décroché leur billet grâce à un succès 1-0 contre la Corée du Sud. À ce stade de la compétition, la Tunisie est, pour l’heure, la seule sélection africaine officiellement éliminée de la Coupe du monde 2026.





