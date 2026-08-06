Officiel: Yan Diomandé signe au Real Madrid

Le Real Madrid poursuit son offensive sur le marché des transferts avec l’arrivée de Yan Diomandé. Le prometteur ailier ivoirien de 19 ans s’engage jusqu’en 2033 dans le cadre d’une opération estimée à 120 millions d’euros, confirmant la stratégie madrilène de miser sur les plus grands talents de demain.

Le Real Madrid continue d’investir sur l’avenir. Le club espagnol a officialisé ce lundi l’arrivée de Yan Diomandé, l’une des révélations ivoiriennes de ces derniers mois, en provenance du RB Leipzig. Un transfert retentissant qui confirme la volonté des Merengue de bâtir leur futur autour des meilleurs jeunes talents du football mondial.

Pour s’attacher les services de l’ailier de 19 ans, la Casa Blanca n’a pas hésité à sortir le chéquier. L’opération est évaluée à environ 120 millions d’euros, un montant susceptible de grimper jusqu’à 140 millions grâce à différents bonus. L’international ivoirien s’est engagé pour les cinq prochaines saisons, avec un contrat courant jusqu’en 2033.

Suivi depuis plusieurs mois par les dirigeants madrilènes, Yan Diomandé figurait parmi les priorités du recrutement estival. Une première proposition, estimée à 100 millions d’euros, avait été repoussée par le RB Leipzig. Mais les discussions se sont intensifiées ces derniers jours jusqu’à un accord définitif entre les deux clubs.

🚨🇨🇮 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Yan Diomande is the FIRST PLAYER IN HISTORY from Ivory Coast to play for REAL MADRID. pic.twitter.com/rcgvxe3NDB — Madrid Zone (@theMadridZone) August 6, 2026

Un profil polyvalent pour renforcer l’attaque

Le Paris Saint-Germain suivait également le dossier de près. Toutefois, l’entrée en scène du Real Madrid a rapidement fait pencher la balance en faveur du champion d’Europe, convainquant le joueur de poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole. Capable d’évoluer sur les deux ailes, Yan Diomandé offre plusieurs solutions offensives. Avec Leipzig, il a principalement occupé le côté droit de l’attaque la saison passée. En sélection ivoirienne, notamment lors de la Coupe du monde 2026, il a également brillé sur le flanc gauche, démontrant une capacité d’adaptation particulièrement appréciée par le staff madrilène. Cette polyvalence s’inscrit parfaitement dans la politique sportive du Real Madrid, qui mise depuis plusieurs années sur des joueurs jeunes, talentueux et capables d’occuper plusieurs postes.

Le jeune Ivoirien est désormais attendu à Madrid pour passer la traditionnelle visite médicale avant de rejoindre officiellement son nouveau club. Il découvrira ensuite ses nouveaux partenaires et entamera sa préparation sous les ordres de José Mourinho. La date de sa présentation officielle au centre d’entraînement de Valdebebas n’a pas encore été communiquée. Le Real Madrid devrait dévoiler prochainement le calendrier de présentation de l’ensemble de ses recrues estivales.