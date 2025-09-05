PAR PAYS
Mondial 2026: 16 pays déjà qualifiés pour la phase finale

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
L'attaquant brésilien Vinicius Junior célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe lors du match de football du groupe D du tournoi Conmebol 2024 Copa America entre le Paraguay et le Brésil au Allegiant Stadium Ã  Las Vegas, Nevada, le 28 juin 2 Crédit: Getty Images
La liste des qualifiés pour la Coupe du monde 2026 continue de s’allonger.

Jeudi, à l’issue de l’avant-dernière journée des éliminatoires sud-américains, l’Uruguay, la Colombie et le Paraguay ont décroché leur ticket pour le tournoi.

Les Uruguayens et les Colombiens se sont imposés sur le même score (3-0), tandis que les Paraguayens ont assuré leur place grâce à un match nul (0-0). Ils rejoignent ainsi l’Argentine, le Brésil et l’Équateur, déjà qualifiés dans la zone CONMEBOL.

Le Mondial 2026 rassemblera un nombre record de 48 équipes et sera co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, automatiquement qualifiés en tant que pays hôtes.

En Asie et en Océanie, plusieurs nations ont également validé leur billet : le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Iran, l’Ouzbékistan, la Corée du Sud, la Jordanie et l’Australie.

Au total, 43 sélections passeront par les qualifications continentales, tandis que deux dernières places seront attribuées lors des barrages intercontinentaux, prévus en mars 2026 et disputés entre six nations issues de différentes confédérations.

