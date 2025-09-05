Mondial 2026: 16 pays déjà qualifiés pour la phase finale

La liste des qualifiés pour la Coupe du monde 2026 continue de s’allonger.
Jeudi, à l’issue de l’avant-dernière journée des éliminatoires sud-américains, l’Uruguay, la Colombie et le Paraguay ont décroché leur ticket pour le tournoi.
Les Uruguayens et les Colombiens se sont imposés sur le même score (3-0), tandis que les Paraguayens ont assuré leur place grâce à un match nul (0-0). Ils rejoignent ainsi l’Argentine, le Brésil et l’Équateur, déjà qualifiés dans la zone CONMEBOL.
Le Mondial 2026 rassemblera un nombre record de 48 équipes et sera co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, automatiquement qualifiés en tant que pays hôtes.
En Asie et en Océanie, plusieurs nations ont également validé leur billet : le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Iran, l’Ouzbékistan, la Corée du Sud, la Jordanie et l’Australie.
Au total, 43 sélections passeront par les qualifications continentales, tandis que deux dernières places seront attribuées lors des barrages intercontinentaux, prévus en mars 2026 et disputés entre six nations issues de différentes confédérations.