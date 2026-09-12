Mississippi : un homme arrêté dans l’enquête sur la mort de Tasia Fortune

La police de Jackson a annoncé l’arrestation d’un homme de 51 ans après que la mort de Tasia Fortune, 29 ans, a été classée comme homicide. L’enquête reste ouverte et aucun motif n’a été rendu public.

La police de Jackson, dans l’État américain du Mississippi, a annoncé vendredi 11 septembre l’arrestation d’un homme de 51 ans dans l’enquête sur la mort de Tasia Fortune. Cette femme de 29 ans avait été retrouvée morte le 3 août derrière une maison inoccupée.

Le chef de la police, RaShall Brackney, a identifié le suspect comme Jarques Ratliff et indiqué qu’il avait été arrêté pour meurtre après l’exécution de mandats de perquisition et d’arrêt. Cette annonce intervient au lendemain de la conclusion du médecin légiste de l’État, qui a classé le décès de Tasia Fortune comme un homicide.

Selon les autorités, l’homme interpellé connaissait la victime. La nature exacte de leur relation n’a toutefois pas été précisée. Les registres judiciaires consultés vendredi par plusieurs médias américains ne permettaient pas encore de savoir si le suspect avait comparu devant un juge ou s’il était représenté par un avocat.

La police n’a rendu public ni mobile ni élément permettant d’attribuer le crime à la haine raciale. Le chef de la police a demandé de ne pas spéculer sur les circonstances tant que les investigations se poursuivent. Tasia Fortune, mère de quatre enfants, avait disparu avant la découverte de son corps.

Jarques Ratliff bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’une juridiction ne l’a pas condamné. Les enquêteurs considèrent toujours le dossier comme actif et n’excluent pas d’autres arrestations.