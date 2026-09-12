Hugo, 1,99 m au garrot, sacré plus grand cheval vivant au monde

Guinness World Records a reconnu Hugo, un Shire de quatre ans élevé en Angleterre, comme le plus grand cheval vivant. Mesuré à 1,99 m au garrot, il pourrait encore grandir.

Avec ses 1,99 m au garrot, Hugo domine désormais tous les chevaux vivants officiellement mesurés. Ce Shire de quatre ans, élevé à Towcester dans le Northamptonshire, en Angleterre, figure dans l’édition 2027 du Guinness World Records comme le plus grand cheval vivant.

La mesure a été réalisée par un vétérinaire le 2 décembre 2025, sans fers, conformément au protocole d’homologation. Elle correspond à 6 pieds et 6,3 pouces. L’annonce a été largement relayée cette semaine à l’occasion de la présentation des nouveaux détenteurs de records du millésime 2027.

Ce titre ne fait toutefois pas de Hugo le plus grand cheval de l’histoire. Cette marque reste attribuée à Sampson, également un Shire anglais, mesuré à près de 2,20 m en 1850. Hugo succède dans la catégorie des chevaux vivants à Big Jake, un cheval belge américain haut de 2,10 m, mort en 2021.

Son propriétaire explique que l’animal pourrait encore grandir pendant plusieurs années. Lorsqu’il l’a découvert à l’âge de 18 mois, rien ne lui laissait imaginer qu’il atteindrait une taille aussi exceptionnelle. Le cheval bénéficie aujourd’hui d’un suivi vétérinaire régulier, de massages et d’une alimentation adaptée à sa croissance.

Le Shire est une race britannique de chevaux de trait développée pour les travaux agricoles et le transport de charges lourdes. Sa taille moyenne reste très inférieure à celle de Hugo, même si la race a produit plusieurs géants répertoriés. À Towcester, le nouveau détenteur du record participe aussi à des événements locaux, où sa silhouette attire les visiteurs.