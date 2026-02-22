Michel Cymes porte plainte après que Cyril Hanouna l’a traité d’abruti

Michel Cymes a déposé plainte contre Cyril Hanouna et un ancien chroniqueur après une série de propos tenus en février sur Europe 1 et sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, a révélé Le Parisien. Les dépôts, datés du 16 mai 2025, visent des faits qualifiés d’injures et de diffamation liés à des interventions publiques de l’animateur et de son équipe, et relancent un conflit médiatique ancien entre les deux personnalités.

Le différend remonte à des sorties répétées de Cyril Hanouna visant Michel Cymes. Sur Europe 1, Hanouna avait déclaré: « Michel Cymes, je ne sais même pas ce qu’il fait comme métier… C’est un véritable abruti », et sur le plateau de TPMP, il avait ajouté: « Ce n’est pas la chips la plus croustillante du paquet. Michel Cymes, on ne sait pas ce qu’il fait là. Il n’est pas animateur, il n’est pas médecin. » Ces propos ont été relayés et commentés par des chroniqueurs, dont Jean-Michel Maire, qui a affirmé que Michel Cymes avait rendu sa carte de médecin en raison de revenus « hors actes médicaux (…) dépassant un certain montant ».

Selon Le Parisien, Michel Cymes a déposé deux plaintes le 16 mai 2025 : l’une pour injures à la suite des propos tenus par Cyril Hanouna sur Europe 1 le 17 février dans l’émission On marche sur la tête, et une seconde pour diffamation et injures concernant des déclarations tenues sur TPMP les 17 et 18 février. Me Florence Watrin, avocate de Michel Cymes, a confirmé le dépôt des plaintes et indiqué qu’elles avaient été formalisées « contre X », précisant qu’elles visent « les propos tenus et tous auteurs et complices que l’instruction révélera ».

Déclarations publiques et suite judiciaire annoncée

Interrogé récemment dans l’émission T18 sur Puremédias, Michel Cymes est revenu sur le caractère et l’ampleur des attaques dont il dit avoir été la cible. Il a affirmé que Cyril Hanouna avait « consacré pratiquement une émission entière à m’injurier, m’insulter, me diffamer » et ajouté que l’animateur l’avait cité « plus de 80 fois » au cours de l’émission, le traitant notamment « d’abruti ». « Il a peut‑être raison mais il va falloir qu’il apporte des preuves », a-t-il déclaré.

Dans le même entretien, Michel Cymes a nié les allégations selon lesquelles il aurait perdu sa capacité à exercer la médecine. Il a insisté: « Je ne plaisante pas avec ça. On ne m’a jamais retiré ma carte de médecin. Je n’ai jamais eu de problème de ce côté‑là », rappelant avoir exercé la médecine pendant 35 ans. Il a également déclaré que faire croire qu’on lui aurait retiré sa carte, acquise après douze ans d’études, était inacceptable pour lui.

Me Florence Watrin a indiqué que les plaintes visaient l’ensemble des auteurs et complices des propos litigieux, laissant entendre que l’instruction devra préciser les responsabilités. Michel Cymes a conclu en annonçant que la procédure « va être jugée dans les mois qui viennent. »