Michel Cymes : ‘Il m’a traité d’abruti, il a peut‑être raison’ dans sa brouille avec Cyril Hanouna

Michel Cymes a déposé trois plaintes — contre Cyril Hanouna, Jean‑Michel Maire et la radio Europe 1 — après des épisodes d’injures et de diffamation qui, selon le médecin, ont été proférés lors d’une émission radiophonique diffusée en 2025. L’animateur a, d’après Cymes, consacré « pratiquement toute l’émission » à le viser, le citant plus de 80 fois et le traitant notamment « d’abruti », tandis que des allégations sur une prétendue perte de sa carte de médecin ont déclenché une procédure judiciaire qui doit désormais être instruite, un juge ayant été nommé et une audience annoncée « dans les mois qui viennent ».

Les faits remontent à février 2025, lorsque Cyril Hanouna s’en est pris avec virulence à Michel Cymes à l’antenne d’Europe 1. Quelques jours après cette diffusion, le médecin, interrogé par Puremédias, annonçait son intention de porter l’affaire devant la justice, dénonçant des « insultes » et des « diffamations ». Depuis, l’affaire a pris un tour procédural : Cymes affirme avoir été l’objet d’invectives répétées et d’allégations portant atteinte à son exercice professionnel.

Au-delà des plaintes déposées contre l’animateur, Michel Cymes a étendu sa procédure à Jean‑Michel Maire, ancien chroniqueur de l’émission incriminée, ainsi qu’à Europe 1, où l’émission « On marche sur la tête » était diffusée l’an dernier. Invité dans l’émission T18 pour promouvoir sa sandwicherie healthy ouverte à Paris, le médecin a relaté les raisons de son dépôt de plaintes : « Il a consacré pratiquement une émission entière à m’injurier, m’insulter, me diffamer. Il m’a cité plus de 80 fois dans son émission », a‑t‑il déclaré.

Déroulé procédural et contexte médiatique

Sur le plan procédural, Michel Cymes dit s’estimer victime d’injures publiques et de diffamation. Il a déclaré : « Je ne plaisante pas avec ça. On ne m’a jamais retiré ma carte de médecin. Je n’ai jamais eu de problème de ce côté‑là, et faire croire qu’on m’a retiré ce que j’ai mis douze ans à avoir, et qui m’a permis d’exercer pendant 35 ans la médecine, je ne laisse pas passer. » Ces éléments figurent dans les plaintes qui ont été déposées et font désormais l’objet d’une instruction.

Depuis les faits, Cyril Hanouna a quitté Europe 1 pour officier sur Fun Radio, tandis que Jean‑Michel Maire, qui a participé à l’émission, est depuis parti vivre en Thaïlande. L’affaire s’inscrit également dans un contexte médiatique où des précédents judiciaires existent : il y a quelques mois, le député LFI Louis Boyard avait attaqué Cyril Hanouna au pénal et avait été condamné à une amende de 4 000 euros pour des injures proférées à l’antenne.

Michel Cymes a indiqué qu’un juge venait d’être nommé pour l’affaire et que celle‑ci « va être jugée dans les mois qui viennent ».