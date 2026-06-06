Vincent Cassel sans voix face au nouveau projet professionnel de Leonie

Léonie Cassel, fille cadette de Vincent Cassel et Monica Bellucci, effectue ses premiers pas dans le milieu artistique sous le regard admiratif de son père et de sa famille. Âgée de seize ans et élève de seconde dans un lycée parisien, elle se montre attirée par la création et la scène, cumulant études et premiers engagements photographiques révélés récemment dans une interview pour Madame Figaro.

Dans cet entretien, Léonie évoque ses influences familiales et décrit un héritage artistique partagé : elle dit avoir « hérité de la quête d’harmonie » de sa mère, Monica Bellucci, et de « l’esprit aventureux » de son père, Vincent Cassel. Sa trajectoire est naturellement comparée à celle de sa sœur aînée, Deva, 21 ans, déjà engagée dans une double carrière de mannequin et de comédienne.

Léonie ne cache pas son admiration pour Deva, qu’elle présente comme « mon modèle et ma meilleure amie », soulignant par ailleurs qu’elle partage avec elle « la franchise sans détour ». Ces déclarations dessinent une filiation professionnelle autant qu’affective au sein d’une famille connue du grand public pour ses parcours internationaux dans le cinéma et la mode.

Un regard familial et des premiers pas exposés

La jeune fille se souvient également d’images de son enfance liées aux tournages et aux voyages familiaux. Elle rapporte être montée sur un plateau à l’âge de cinq ans, lorsque Deva et elle avaient accompagné leur mère en Serbie pour le tournage d’On the Milky Road d’Emir Kusturica, évoquant une scène particulière : « Je me souviens de ma mère en robe de mariée, entourée de chats, au milieu d’un champ ».

Récemment, Léonie a posé pour un shooting dont quelques clichés ont été publiés ; le comportement de son père sur les réseaux sociaux montre son soutien : Vincent Cassel a commenté les images par un message simple et affectueux, « Je n’ai pas les mots ma chérie », indiquant une approbation publique de ses premiers pas artistiques.

Le contexte familial est marqué par une recomposition affective et multiple. Après sa séparation d’avec Monica Bellucci, Vincent Cassel a eu d’autres enfants : une fille prénommée Amazonie, née de sa relation avec la chanteuse Tina Kunakey, puis un enfant nommé Caetana, dont la naissance en janvier 2025 est mentionnée dans la presse comme l’agrandissement le plus récent de la fratrie.

Interrogé sur sa vie de père et l’organisation nécessaire à une famille nombreuse et recomposée, Vincent Cassel a rappelé l’importance de ses enfants dans ses choix professionnels. Dans l’émission C à vous, il a confié : « Y’a rien qui m’émeut plus que mes enfants ». Dans Clique, il a précisé que son organisation de travail privilégie Paris afin de ne pas manquer les moments familiaux : « Moi, je fais que des films à Paris pratiquement, sinon je rate les enfants ».

Les éléments publiés par Madame Figaro et relayés par la presse people montrent une adolescente qui conjugue scolarité et premières expériences artistiques, soutenue par une famille solidement ancrée dans le monde du cinéma et de la mode, où la transmission des savoirs et des valeurs apparaît comme un fil conducteur.