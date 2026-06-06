Bénin : Jeanne Adanbiokou Akakpo prend la tête du collège des ministres conseillers

Le président Romuald Wadagni a nommé Jeanne Adanbiokou Akakpo coordonnatrice du collège des ministres conseillers de la présidence de la République.

Le collège des ministres conseillers de la présidence de la République est désormais placé sous la coordination de Jeanne Adanbiokou Akakpo. Elle a été nommée à ce poste par décret n°2026-358 du 5 juin 2026 signé par le président Romuald Wadagni.

À travers cette décision, elle prend la tête de l’équipe composée de douze ministres conseillers, chargés d’appuyer la stratégie de gouvernance de l’exécutif. Sa mission principale consistera à assurer la coordination des travaux du collège et à garantir la cohérence de leurs interventions auprès du chef de l’État.

Dans le même temps, elle conserve son portefeuille de ministre conseillère aux Infrastructures et au Cadre de vie, combinant ainsi responsabilités techniques et rôle de coordination. Elle succède à Janvier Yahouédéhou, désormais appelé à servir comme ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale au sein du gouvernement.

Avant cette nomination, Jeanne Adanbiokou Akakpo occupait le poste de directrice de cabinet de l’ancien ministre du Cadre de vie et du Développement durable José Tonato, depuis novembre 2021. À ce titre, elle a été impliquée dans le suivi de plusieurs projets liés aux infrastructures, à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire.