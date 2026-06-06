Bénin : après les filles, les garçons bientôt dispensés des frais de scolarité ? La réponse de Houngbédji

Alors que la gratuité des frais de scolarité vient d’être généralisée aux filles du secondaire, le gouvernement béninois n’exclut pas d’accorder le même avantage aux garçons. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a affirmé que cette possibilité reste envisageable si les moyens de l’État le permettent.

L’exonération des frais de scolarité accordée aux filles du secondaire pourrait-elle un jour profiter également aux garçons ? La question a été abordée vendredi 5 juin 2026 à Cotonou par le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji.

Interrogé sur les nombreuses réactions suscitées par la décision du président Romuald Wadagni en faveur des filles, le porte-parole a indiqué que l’exécutif n’avait pas fermé la porte à une extension future de cette politique sociale.

« La porte n’est pas fermée. Si demain, nous arrivons à meilleure fortune en tant qu’État et que demain nous pouvons faire un effort supplémentaire pour que la mesure s’étende aux garçons, on le fera parce qu’ils sont aussi les enfants du Bénin », a-t-il déclaré.

Depuis l’annonce de la gratuité des frais de scolarité pour toutes les filles du secondaire, plusieurs citoyens et acteurs du secteur éducatif plaident pour une prise en compte des garçons issus de familles modestes. Pour eux, les difficultés économiques poussent également de nombreux jeunes garçons à interrompre prématurément leur parcours scolaire.

Le gouvernement insiste cependant sur le sens premier de la réforme. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, cette décision vise avant tout à réduire des inégalités qui ont longtemps pénalisé les filles dans l’accès et le maintien à l’école. Les contraintes financières, les mariages précoces et certaines pratiques socioculturelles continuent en effet de peser davantage sur leur scolarisation.

L’exécutif entend donc à travers cette mesure, renforcer l’éducation des jeunes filles et accroître leurs chances de réussite. Sans promettre une généralisation immédiate, le gouvernement assure néanmoins que la question des garçons pourrait être examinée à l’avenir si les ressources publiques le permettent.

« Si dans quelques années, nous avons les moyens d’étendre aux garçons, je pense qu’aucun gouvernement n’hésiterait à le faire », a conclu le porte-parole du gouvernement