Michael Carrick, la bête noire d’Arteta en Premier League

Manchester United est allé l’emporter 3-2 sur la pelouse d’Arsenal dimanche à l’occasion de la 23e journée de Premier League, un succès acquis à l’Emirates Stadium grâce notamment à un but tardif de Matheus Cunha. Cette victoire met fin à une série de résultats maison des Gunners et confirme une statistique particulière : depuis son arrivée, Mikel Arteta ne compte que deux défaites en Premier League lorsque son équipe inscrit au moins deux buts — et ces deux revers sont intervenus face à une équipe dirigée par Michael Carrick.

Le match de dimanche s’est ainsi conclu sur le score de 3-2 en faveur des Red Devils, un scénario qui rappelle la rencontre de décembre 2021 entre les mêmes clubs. À l’époque, Manchester United, alors sous la responsabilité intérimaire de Michael Carrick après le départ d’Ole Gunnar Solskjær, s’était imposé 3-2 grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo. Ces deux confrontations affichent la même marque au tableau d’affichage.

La réalisation décisive de Matheus Cunha, intervenue en toute fin de rencontre, a offert à Manchester United une victoire de caractère à l’Emirates Stadium. Arsenal, malgré sa capacité offensive démontrée par au moins deux buts inscrits, n’a pas pu transformer cette production en point(s) contre un adversaire qui a su gérer les temps forts et conclure le match sur le plan comptable.

Michael Carrick : deux victoires marquantes face à Arteta

Ces deux succès consécutifs face à Arsenal placent Michael Carrick dans une position particulière vis‑à‑vis de Mikel Arteta. La première victoire, en décembre 2021, est survenue alors que Carrick assurait l’intérim après le départ d’Ole Gunnar Solskjær ; la seconde, plus récente, a eu lieu dimanche 25 janvier et reproduit le même score sévère pour les Gunners.

Les éléments communs entre les deux rencontres sont la capacité de Manchester United à rester solide dans les moments décisifs et une efficacité suffisante pour contenir la réponse offensive d’Arsenal. Dans les deux cas, les Red Devils ont su tirer profit de leurs temps forts et inscrire le but supplémentaire qui a fait la différence au tableau d’affichage.

La trajectoire de Michael Carrick inclut, au-delà de ces succès contre Arsenal, un épisode remarqué à Middlesbrough, ce qui illustre son parcours d’entraîneur au sein du football anglais. Sa gestion des rencontres face à l’équipe d’Arteta demeure un fait établi : deux confrontations, deux victoires, deux succès 3-2.

Côté Arsenal, la statistique soulignée par cette série reste singulière : depuis la prise de fonction de Mikel Arteta, l’équipe a très rarement perdu lorsqu’elle trouve le chemin des filets à deux reprises ou plus en Premier League. Les deux exceptions à cette règle sont précisément ces deux défaites contre Manchester United sous la houlette de Michael Carrick.

Le résultat de dimanche à l’Emirates Stadium s’ajoute donc à un bref historique qui place Carrick comme un interlocuteur difficile pour Arteta sur ces confrontations directes, chacune conclue par un score identique et par une issue défavorable aux Gunners malgré leur production offensive.