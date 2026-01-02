Accueil En Brève Meurtrière attaque en zone occupée : l’Ukraine assure viser seulement des «cibles militaires»

Meurtrière attaque en zone occupée : l’Ukraine assure viser seulement des «cibles militaires»

Kiev affirme frapper uniquement des «cibles militaires» russes, a déclaré vendredi à l’AFP un porte‑parole de l’armée ukrainienne, après que Moscou a accusé Kiev d’avoir tué 27 civils lors d’une frappe de drones contre un café et un hôtel dans une zone occupée du sud de l’Ukraine. «Les Forces de défense de l’Ukraine respectent les normes du droit international humanitaire et frappent exclusivement des cibles militaires ennemies», a déclaré à l’AFP le porte‑parole de l’état‑major, Dmytro Lykhoviy. Selon un nouveau bilan publié vendredi par les autorités russes, 27 personnes, dont deux enfants, ont été tuées.