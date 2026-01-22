Mercato: Naples s’attaque à Ademola Lookman, la Turquie à l’affût

Le club italien de Naples a ciblé l’international nigérian, Ademola Lookman, pour le mercato hivernal, mais devra faire face à la concurrence de Galatasaray et de Fenerbahçe.

Selon le Daily Post, Ademola Lookman figure sur la short-list du Napoli en vue du mercato hivernal. D’après les informations de Fichajes, les dirigeants napolitains souhaitent boucler l’arrivée de l’international nigérian avant la fermeture du marché d’hiver.

Une opération qui s’annonce toutefois délicate, les Partenopei devant composer avec une concurrence appuyée venue de Turquie. Galatasaray et Fenerbahçe, deux cadors de la Süper Lig, seraient également très intéressés par le profil de l’attaquant de 28 ans et prêts à passer à l’action dès ce mois-ci.

Déjà très convoité l’été dernier, Lookman avait tout mis en œuvre pour rejoindre l’Inter Milan, sans succès. L’ailier nigérian vient par ailleurs de rentrer de sélection internationale, alors que son avenir pourrait de nouveau s’accélérer dans les prochaines semaines.





