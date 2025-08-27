PAR PAYS
Mercato: Liverpool prêt à casser sa tirelire pour Alexander Isak

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Alexander Isak avec le maillot de Newcastle de
Alexander Isak avec le maillot de Newcastle @ Chronicle Live
Alewander Isak pourrait rejoindre Liverpool cet été alors que les Reds sont passés à la vitesse supérieure pour s’offrir l’attaquant de Newcastle.

Liverpool n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Alexander Isak. Selon les informations de TBR Football, les Reds s’apprêtent à formuler une offre de plus de 130 millions de livres sterling pour l’attaquant de Newcastle. Le montant pourrait grimper jusqu’à 140 M£ en incluant les bonus.

Âgé de 25 ans, l’international suédois reste l’une des priorités du club de la Mersey pour renforcer son secteur offensif. Mais Newcastle se montre inflexible : les Magpies ne comptent pas céder leur buteur vedette en dessous de 150 M£, une somme que Liverpool refuse pour l’instant d’atteindre.

D’après la même source, Isak souhaiterait rejoindre Anfield et aurait déjà fait part à sa direction de son désir de quitter Newcastle avant la clôture du mercato, prévue la semaine prochaine. Le bras de fer pourrait donc se poursuivre jusqu’aux dernières heures du marché des transferts.

