Mercato : Hicham Boudaoui reste à Nice après l’échec de son transfert vers Al-Ittihad

Le milieu de terrain international algérien Hicham Boudaoui ne rejoindra pas le championnat saoudien et demeure sous contrat sur la Côte d'Azur. L'entraîneur niçois Olivier Pantaloni a acté la fin des négociations.

Le milieu de terrain international algérien Hicham Boudaoui ne rejoindra pas l’Arabie saoudite et poursuit son aventure avec l’OGC Nice. Les négociations ouvertes pour concrétiser son transfert vers la formation d’Al-Ittihad ont officiellement échoué, scellant le maintien du joueur au sein de l’effectif azuréen pour la saison sportive en cours.

L’entraîneur de l’OGC Nice, Olivier Pantaloni, a lui-même confirmé cette issue face aux journalistes lors d’une conférence de presse. Le patron du banc niçois a affirmé avec fermeté que toute perspective de départ était dorénavant écartée pour le joueur, dissipant l’incertitude qui entourait sa situation depuis plusieurs jours.

Laissé à l’écart du groupe principal durant les négociations intenses du mercato estival, Boudaoui s’apprête désormais à réintégrer le vestiaire niçois. Le club a programmé sa réincorporation dans les séances d’entraînement collectif sous les ordres de son staff technique dès la semaine prochaine, afin de le remettre rapidement dans le rythme des compétitions.

Si la piste menant au championnat saoudien est refermée, le profil de l’international algérien continue néanmoins d’intéresser d’autres prétendants. L’AS Monaco surveille de près l’évolution de ce dossier et étudie attentivement la possibilité d’un éventuel recrutement sous le statut de joueur joker, autorisé par la Ligue de football professionnel en dehors des périodes classiques d’enregistrement.

Un bail contractuel qui arrive à son terme

Cette donne sportive s’inscrit dans un calendrier décisif pour l’avenir de l’international algérien à Nice. Âgé de 26 ans, Hicham Boudaoui arrive en effet dans la dernière année de son engagement contractuel avec le club azuréen, un paramètre déterminant pour les décideurs de la Côte d’Azur dans l’anticipation de la gestion de leur effectif.