États-Unis : Le Congrès approuve la prolongation de l’AGOA pour le commerce africain

Le Congrès américain a définitivement adopté l'extension du régime commercial préférentiel accordé aux nations africaines. Le texte attend désormais le paraphe présidentiel pour entrer en vigueur.

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le 1er septembre 2026 la prolongation de la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) jusqu’au 31 décembre 2028. Ce vote à une très large majorité s’est soldé par 370 voix favorables contre 48 voix d’opposition, confirmant le consensus politique solide autour de ce dispositif économique central.

Cette validation de la chambre basse fait suite à l’adoption sans modification du texte par le Sénat américain, survenue le 8 août 2026. Ce vote conforme des sénateurs a marqué la finalisation formelle de l’ensemble du parcours parlementaire au Congrès, dissipant les incertitudes qui pesaient sur les échanges commerciaux transatlantiques.

Pour accélérer son adoption et éviter tout blocage technique, la mesure a été directement intégrée dans une résolution de continuité budgétaire (Continuing Resolution). Ce véhicule législatif particulier est traditionnellement déployé à Washington pour assurer sans interruption le financement des agences et des opérations du gouvernement fédéral américain.

Après cet arbitrage positif du pouvoir législatif, l’exécutif doit sceller l’issue du dossier. La signature et la promulgation par le président américain Donald Trump constituent la dernière formalité indispensable pour rendre effective cette reconduction de deux ans, attendue par de nombreuses capitales partenaires sur le continent africain.

Un levier commercial préservé pour l’Afrique subsaharienne

Cadre de référence du partenariat économique unissant Washington au continent, l’AGOA accorde depuis l’an 2000 un accès préférentiel en franchise de droits de douane au marché américain pour les pays éligibles d’Afrique subsaharienne. Le texte ratifié préserve également le mécanisme clé du tissu de pays tiers (Third Country Fabric), une disposition vitale pour le maintien des capacités industrielles et des chaînes de valeur de la filière textile africaine.