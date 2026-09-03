Affaire Patrick Bruel : la justice autorise un déplacement temporaire en Écosse malgré son contrôle judiciaire

Le chanteur français Patrick Bruel a obtenu la restitution provisoire de son passeport par décision du magistrat instructeur. Cette mesure intervient alors que l'artiste demeure poursuivi pour des infractions de nature sexuelle.

Le chanteur et comédien Patrick Bruel est visé par des accusations judiciaires de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement. Dans le cadre de cette procédure pénale, l’artiste a été placé sous contrôle judiciaire strict avec l’obligation expresse de remettre son passeport aux autorités.

Cette situation judiciaire a provoqué des changements notables au sein de son entourage direct. Sa compagne, Clémence Cherier, âgée de 35 ans, a ainsi quitté ses fonctions au sein de la société de production Radar Films.

Malgré cette mise en retrait professionnelle, la jeune femme a maintenu le 26 juin l’organisation du festival des Sables-d’Olonne. Cette manifestation culturelle a notamment compté la participation de Léon Hesby, le fils cadet de Patrick Bruel.

Afin de pouvoir voyager en dehors du territoire national, Patrick Bruel a déposé une requête formelle devant les magistrats. La démarche visait à obtenir une mainlevée partielle de son contrôle judiciaire pour récupérer temporairement son passeport confisqué.

Une décision favorable malgré les craintes du parquet

Le ministère public s’est formellement opposé à cette demande, redoutant d’éventuels déplacements du mis en cause vers des juridictions liées à l’enquête en cours. Passant outre ces réquisitions, le juge d’instruction a accordé la restitution temporaire du passeport le 21 juillet, autorisant l’artiste à effectuer un séjour en Écosse.