Hôtel de Crillon : Virginie Efira ciblée par des vidéos intimes diffusées au sein de l’établissement

Une enquête de presse révèle la diffusion d'enregistrements vidéo privés pris à l'insu de clients du luxueux établissement parisien, dont la comédienne Virginie Efira.

L’actrice Virginie Efira fait partie des clients de l’Hôtel de Crillon ayant été ciblés par des captations vidéo intimes réalisées à leur insu. D’après les révélations issues d’une enquête publiée par le quotidien Libération au début du mois de septembre 2026, ces images privées enregistrées sans le consentement des personnes concernées ont circulé au sein du personnel de sécurité de l’établissement.

La divulgation de ces faits survient alors que la comédienne vient de connaître un succès international majeur. Lors de l’édition du Festival de Cannes 2026, Virginie Efira a en effet été récompensée par le prix d’interprétation féminine en salutation de sa prestation dans le long-métrage intitulé « Soudain », un film réalisé par le cinéaste Ryūsuke Hamaguchi.

Cette distinction attribuée sur la Croisette s’ajoute aux nombreuses reconnaissances qui ont marqué sa carrière cinématographique. Au total, Virginie Efira cumule sept nominations aux César et a remporté à deux reprises la précieuse statuette de la meilleure actrice, une récompense obtenue notamment pour ses rôles principaux dans « Adieu les cons » et « Revoir Paris ».

Pour mener à bien certains projets cinématographiques d’envergure, l’actrice a accepté des adaptations sur le plan financier. Son agent Laurent Grégoire a ainsi révélé que Virginie Efira avait accepté un cachet réduit pour jouer dans la superproduction « Benedetta », réalisée par Paul Verhoeven. Doté d’un budget global de 30 millions d’euros, ce film historique comportait d’importants frais de production d’époque qui faisaient de la rémunération des acteurs la principale variable d’ajustement budgétaire.

Un tournant financier marquant au début de sa carrière

Ces arbitrages financiers rappellent un tournant marquant survenu au début de sa trajectoire médiatique. Lors de son passage dans l’émission « 93, Faubourg Saint-Honoré » présentée par Thierry Ardisson, Virginie Efira a elle-même confirmé qu’elle avait multiplié son salaire par au moins dix lorsqu’elle avait effectué sa transition professionnelle de la télévision belge vers la télévision française.