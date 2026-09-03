Cybersécurité : le Togo lance un appel national pour recruter et référencer ses talents

L'Agence nationale de la cybersécurité togolaise ouvre un recensement officiel des experts et autodidactes du numérique pour appuyer la protection des infrastructures étatiques.

L’Agence nationale de la cybersécurité (ANCy) du Togo a officialisé le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt destiné à constituer un répertoire national de compétences spécialisées. Cette initiative gouvernementale vise à identifier, qualifier et mobiliser des experts locaux capables d’intervenir sur des missions stratégiques de défense informatique.

Le processus de sélection adopte une approche inclusive en s’ouvrant aux professionnels certifiés, aux consultants indépendants, aux chercheurs ainsi qu’aux talents autodidactes. Les autorités togolaises privilégient la validation des compétences opérationnelles sur le terrain et la maîtrise technique des environnements numériques, sans restreindre l’accès aux seuls titulaires de diplômes académiques.

Les profils recherchés englobent l’ensemble de la chaîne de sécurité, allant des tests d’intrusion et de la recherche de vulnérabilités jusqu’à la gouvernance des données et l’investigation numérique post-attaque. Les spécialistes retenus intégreront une base d’experts mobilisables pour des audits de conformité, des projets de sécurisation d’infrastructures et des actions de formation continue.

Cette structuration s’inscrit dans les priorités de la Stratégie nationale de cybersécurité 2024-2028, adoptée pour renforcer la résilience des systèmes d’information publics et privés. Face à la sophistication des attaques ciblant les services essentiels, le gouvernement togolais intensifie la coordination entre l’ANCy et la société Cyber Defense Africa, qui pilote le centre opérationnel national d’alerte et de réponse aux incidents informatiques.

Détection précoce et certification des jeunes professionnels

Le dispositif s’articule avec les initiatives de détection précoce déployées auprès des universités et des centres techniques, notamment par l’organisation de tournois d’éthique du piratage et de programmes certifiants. Des sessions spécifiques sont également allouées au renforcement des compétences féminines pour encourager la diversité au sein des métiers de la sécurité des réseaux.

Les candidats souhaitant intégrer ce vivier national d’experts doivent soumettre leur dossier technique et leurs références professionnelles auprès de l’agence avant la clôture officielle fixée au 25 septembre.