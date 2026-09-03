ZEvent : Yamê remplace Gims au concert d’ouverture de Montpellier

Contraint de renoncer à sa venue pour des raisons médicales, Gims cède sa place à l'artiste Yamê sur la scène de la Sud de France Arena. L'affiche du ZEvent s'adapte en urgence pour lancer ce grand rendez-vous caritatif.

Le chanteur Gims a annulé sa participation au concert d’ouverture du ZEvent 2026, initialement prévue à la Sud de France Arena de Montpellier, en raison de problèmes de santé. L’interprète a été contraint de renoncer à sa venue quelques heures seulement avant l’événement, obligeant l’équipe de production à réorganiser le programme musical de la soirée.

Pour surmonter ce forfait de dernière minute, les organisateurs ont officialisé le remplacement de Gims par le chanteur et compositeur franco-camerounais Yamê. Sollicité au pied levé, l’artiste assurera un set musical complet devant le public montpelliérain, reprenant l’intégralité du créneau scénique initialement dévolu à la tête d’affiche.

Le concert de lancement se déroule ce jeudi 3 septembre 2026 à 20 heures dans l’enceinte de Montpellier et fait l’objet d’une diffusion en direct sur la plateforme Twitch. Cette retransmission vidéo permet à la communauté en ligne de suivre l’ensemble des représentations scéniques sans interruption, en amont du week-end de mobilisation collective.

Les autres artistes programmés pour ce coup d’envoi confirment tous leur présence sur les planches de la Sud de France Arena. Le rappeur Gazo et la formation classique de l’Orchestre Curieux honorent leur engagement, tandis que le duo toulousain Bigflo & Oli propose une prestation allongée afin de compenser le temps de passage laissé vacant par le retrait forcé de Gims.

Un ultime marathon sous sa formule historique

Cette soirée lance officiellement la dixième édition du ZEvent, le marathon caritatif cofondé par ZeratoR et Alexandre Dachary, qui se déroulera du 4 au 6 septembre 2026. Ce rassemblement de créateurs de contenu marque une étape symbolique majeure pour le projet caritatif, puisqu’il s’agit de la toute dernière édition organisée sous son format d’origine.