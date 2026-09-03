Mercato : Bradley Barcola quitte le PSG et s’engage à Liverpool pour un montant record

Recruté pour une somme colossale par les Reds d'Anfield, l'ailier international français Bradley Barcola pourrait faire ses débuts en Premier League face à Ipswich Town.

L’attaquant international français Bradley Barcola s’est officiellement engagé avec Liverpool en provenance du Paris Saint-Germain le lundi 31 août 2026. Cette opération d’envergure permet au club anglais de s’offrir l’un des profils offensifs les plus convoités du football européen pour densifier son effectif sur la scène nationale et continentale.

Le montage financier de l’accord conclu entre les deux états-majors s’avère particulièrement massif. Le club de la Mersey a versé une somme fixe garantie de 106 millions de livres sterling, assortie de divers bonus contractuels pouvant hisser le montant global de la transaction au-delà des 140 millions d’euros, soit environ 123 millions de livres sterling.

Les supporters des Reds pourraient découvrir leur nouveau joueur dès cette semaine en championnat. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a annoncé que le néo-Red est pressenti pour disputer ses premières minutes de jeu lors de la confrontation de Premier League programmée vendredi face à Ipswich Town.

La présence effective du joueur sur la feuille de match demeure toutefois subordonnée aux ultimes tests physiques conduits par l’encadrement technique. L’entraîneur basque a prévenu que l’intégration définitive de l’ailier tricolore dans le groupe dépendra exclusivement de la bonne issue de sa dernière séance d’entraînement collective prévue avant le coup d’envoi.

Une reprise de la compétition attendue

Fort de 28 sélections et 6 buts inscrits avec l’équipe de France, l’attaquant de 24 ans aborde cette nouvelle étape en Angleterre avec la nécessité de retrouver le rythme de la compétition. Avant de parapher son contrat avec les Reds, le joueur n’avait en effet pas encore disputé la moindre minute de jeu officielle cette saison.