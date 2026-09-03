Angola : la marine réceptionne six drones hélicoptères suisses pour sécuriser ses côtes

La marine de guerre angolaise a pris livraison de six aéronefs sans pilote HT-100 Naval d'ANAVIA pour équiper ses corvettes de patrouille dans l'océan Atlantique.

La marine de guerre angolaise a officialisé la réception d’un contingent de six drones hélicoptères de type HT-100 Naval, développés par le constructeur suisse ANAVIA. Cette livraison d’équipements spécialisés s’inscrit dans la stratégie de Luanda visant à moderniser sa flotte et à renforcer la surveillance de ses espaces maritimes stratégiques.

Ces vecteurs aériens sans pilote ont été spécialement configurés pour opérer à bord des trois nouvelles corvettes de patrouille hauturière de classe BR71 MK II actuellement acquises par les forces navales. Chaque bâtiment accueillera à son bord deux appareils, permettant d’assurer des missions continues de reconnaissance, d’identification et de renseignement au large des côtes.

Sur le plan technologique, le HT-100 Naval adopte une conception à rotors contrarotatifs engrenants sans rotor de queue, garantissant une stabilité remarquable lors des phases de vol stationnaire. L’appareil affiche un rayon d’action maximal de 600 kilomètres, une autonomie opérationnelle pouvant atteindre six heures et une capacité d’emport de charge utile de 60 kilogrammes.

Dans une zone maritime confrontée aux risques de piraterie, de pêche illicite et de trafics illégaux dans le golfe de Guinée, la protection des installations pétrolières offshore constitue un impératif économique pour le pays. L’intégration de capteurs électro-optiques et infrarouges de dernière génération offre ainsi aux commandants de bord une appréciation en temps réel des menaces maritimes.

Un système adapté aux contraintes de la haute mer

Le système embarqué intègre une technologie d’atterrissage autonome guidée par radar, assurant la récupération sécurisée des drones sur la plateforme des navires même par mer formée. Le contrat comprend également la fourniture de stations de contrôle au sol, un ensemble de pièces de rechange et des modules d’assistance technique pour les mécaniciens navals.

Les séances de formation des équipages et des télépilotes angolais se poursuivent à la base navale de Luanda, en vue d’intégrer pleinement ces six unités aux patrouilles maritimes régulières d’ici la fin de l’année.