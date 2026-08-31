Mohammed Amoura prêté à l’OGC Nice

L'international algérien de 26 ans rejoint le club niçois en provenance de Wolfsburg, avec une option d'achat estimée à 20 millions d'euros, devançant l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1.

Mohammed Amoura est devenu joueur de l’OGC Nice. L’attaquant international algérien de 26 ans a rejoint le club de Ligue 1 en provenance du VfL Wolfsburg, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 20 millions d’euros, a annoncé le club azuréen lundi 31 août 2026, dans les dernières heures du mercato estival.

Ce transfert offre à l’entraîneur niçois une nouvelle option offensive, quelques jours après l’arrivée d’Elye Wahi, prêté par l’Eintracht Francfort.

Amoura était également suivi par plusieurs clubs, dont l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille en France, ainsi que par le club italien de l’Udinese, selon plusieurs médias sportifs. L’international algérien a finalement donné la priorité au projet nioçois.

La saison passée, l’attaquant avait disputé 33 matches toutes compétitions confondues avec Wolfsburg, pour huit buts et quatre passes décisives. Il compte par ailleurs 47 sélections et 19 buts avec l’équipe nationale d’Algérie.

Lyon avait tenté une contre-offensive

Selon Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais a multiplié les approches pour tenter de convaincre Amoura de rejoindre le Rhône plutôt que la Côte d’Azur, sans succès. Le joueur a choisi de tenir son engagement envers l’OGC Nice.

Une option d’achat qui peut rendre le transfert définitif

Si Amoura répond aux attentes du club, l’option d’achat fixée à 20 millions d’euros permettrait à Nice de transformer ce prêt en transfert définitif à l’issue de la saison. Avant Wolfsburg, l’attaquant avait notamment évolué en Belgique, à l’Union Saint-Gilloise, où il avait inscrit 22 buts et délivré 7 passes décisives lors de la saison 2023-2024.