Allemagne : Klopp convoque 44 joueurs pour ses débuts en sélection

Pour sa première liste comme sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp a retenu 44 joueurs répartis en deux groupes pour quatre matches de Ligue des nations entre le 24 septembre et le 4 octobre.

Jürgen Klopp a convoqué jeudi 17 septembre 44 joueurs répartis en deux groupes pour ses quatre premiers matches à la tête de l’Allemagne en Ligue des nations. Le nouveau sélectionneur lance ainsi son mandat avec un effectif élargi, destiné à être observé sur deux séquences distinctes.

Un premier groupe de 24 joueurs affrontera les Pays-Bas le 24 septembre à Amsterdam, puis la Grèce le 27 septembre à Augsbourg. La Fédération allemande de football (DFB) précise que la majorité de ces joueurs rejoindra ensuite leurs clubs.

Vingt autres joueurs intégreront alors la sélection pour recevoir la Serbie le 1er octobre à Munich avant le déplacement en Grèce le 4 octobre à Thessalonique. Cette organisation permet à Klopp d’élargir son évaluation dès sa première fenêtre internationale.

La liste comprend onze joueurs appelés pour la première fois chez les A, parmi lesquels Hennes Behrens, Younes Ebnoutalib, Vitaly Janelt, Felix Keidel et Derry Scherhant. Marc-André ter Stegen, Serge Gnabry, Yann Aurel Bisseck et Chris Führich figurent également parmi les joueurs de retour.

Nommé sélectionneur de l’Allemagne le 24 juillet, Klopp a succédé à Julian Nagelsmann après l’élimination allemande au Mondial 2026. Son contrat avec la DFB court jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Le technicien de 59 ans a expliqué avoir choisi une approche différente pour cette première liste. Il veut préparer un groupe élargi de joueurs à évoluer au plus haut niveau avec la sélection au cours des deux ou trois prochaines années.