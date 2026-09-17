Supercoupe d’Espagne: Barça-Atlético et Real Madrid-Real Sociedad au menu

Le tirage au sort de la Supercoupe d’Espagne a offert deux demi-finales alléchantes. Tenant du titre, le FC Barcelone retrouvera l’Atlético de Madrid, tandis que le Real Madrid croisera la route de la Real Sociedad. Les deux affiches se joueront à Istanbul, les 2 et 3 février 2027.

Le tirage au sort de la Supercoupe d’Espagne a livré son verdict ce jeudi. Les quatre équipes encore en lice se retrouveront à Istanbul, en Turquie, pour une nouvelle édition qui promet deux confrontations particulièrement relevées. Le premier rendez-vous opposera le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid, le mardi 2 février 2027. Les Catalans arriveront avec le statut de tenants du titre, après leur succès obtenu lors de la précédente édition face au Real Madrid (3-2). Ils devront cette fois se défaire d’une équipe madrilène bien décidée à s’inviter en finale.

L’autre demi-finale mettra aux prises le Real Madrid et la Real Sociedad, le mercredi 3 février 2027. Le club de la capitale tentera de poursuivre son parcours dans cette compétition, tandis que la formation basque cherchera à créer la surprise et à décrocher son billet pour la finale. Les deux rencontres se joueront donc dans la même enceinte à Istanbul, offrant aux supporters présents deux soirées consacrées au football espagnol. À l’issue de ces demi-finales, les deux vainqueurs se retrouveront pour disputer le trophée.

Les affiches des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne: