Gabon : Migné débute sans Aubameyang et sans joueur du championnat local

Pour sa première liste à la tête des Panthères, Sébastien Migné a retenu 24 joueurs pour affronter le Maroc et le Niger, avec un groupe entièrement composé d’expatriés.

Sébastien Migné a retenu 24 joueurs pour les deux premiers matchs du Gabon dans les éliminatoires de la CAN 2027, le 25 septembre au Maroc et le 29 septembre contre le Niger à Franceville. Pour sa première liste depuis sa nomination, le sélectionneur français compose sans Pierre-Emerick Aubameyang et sans joueur du championnat national.

Le groupe repose pourtant sur plusieurs cadres. Mario Lemina, Guélor Kanga, André Poko et Ibrahim Ndong figurent au milieu, tandis que Denis Bouanga, Jim Allevinah et Shavy Babicka font partie des sept attaquants. Jean-Noël Amonome revient parmi les trois gardiens.

Aubameyang, 37 ans, avait annoncé le 2 septembre qu’il se mettait en retrait de la sélection après les tensions ayant suivi la CAN 2025. Migné n’a cependant pas fermé la porte à l’ancien capitaine : en conférence de presse, il a expliqué compter encore sur son expérience et espérer le revoir avec les Panthères en novembre.

L’autre particularité est l’absence totale de joueurs du championnat gabonais. L’Agence gabonaise de presse souligne que les 24 convoqués évoluent tous à l’étranger. Le groupe comprend trois gardiens, neuf défenseurs, cinq milieux et sept attaquants.

Migné débutera par un déplacement à Rabat le 25 septembre face au Maroc, avant de recevoir le Niger quatre jours plus tard à Franceville. Ces deux rencontres seront ses premières sorties officielles depuis sa prise de fonctions en juillet.

En défense, les frères Anthony et Jérémy Oyono sont retenus avec Jacques Ekomie, Aaron Appindangoye, Philippe Ndinga, Alex Moucketou, Jonathan Do Marcolino, Brad Mantsounga et Michel Mboula.