Nigeria : Tinubu fixe 180 jours pour lancer les zones franches numériques

Bola Tinubu demande le lancement complet de l’initiative nigériane des zones franches numériques dans un délai de 180 jours. Le dispositif vise à permettre aux entreprises technologiques et de services de lever des capitaux mondiaux tout en restant constituées au Nigeria.

Le président nigérian Bola Tinubu a donné 180 jours au gouvernement pour préparer le lancement complet des zones franches numériques, selon une directive rendue publique le 17 septembre 2026. Le dispositif doit aider les entreprises technologiques et de services à accéder aux capitaux et aux marchés internationaux depuis le Nigeria.

La ministre du Commerce et de l’Investissement, Jumoke Oduwole, doit coordonner la feuille de route avec le comité présidentiel chargé du programme et le projet Itana. Les travaux doivent couvrir la réglementation, la fiscalité, les services bancaires, l’immigration, l’arbitrage et la numérisation des procédures administratives dans ces zones.

Itana, présentée comme la première zone franche numérique du pays, a déjà obtenu une licence de la Nigeria Export Processing Zones Authority. Elle est destinée aux entreprises technologiques, financières et de services qui veulent opérer depuis le Nigeria tout en desservant plusieurs marchés africains ou internationaux.

La présidence veut notamment limiter le recours à des juridictions étrangères par les jeunes entreprises nigérianes pour lever des capitaux ou détenir leur propriété intellectuelle. Le gouvernement affirme aussi vouloir élargir les possibilités de travail à distance depuis le Nigeria pour des entreprises mondiales.

Le cadre doit également permettre aux sociétés concernées de se constituer, se financer et gérer leurs activités au Nigeria. La Nigeria Export Processing Zones Authority reste l’organisme fédéral chargé de la désignation, de la réglementation et de la supervision des zones franches du pays.

L’Africa Finance Corporation et Itana avaient officialisé leur partenariat le 26 septembre 2024 pour développer la zone économique numérique à Alaro City, dans la Lekki Free Zone de Lagos. Alaro City est planifiée sur plus de 2 000 hectares.