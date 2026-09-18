Dangote veut relier la Namibie à la RDC par 2 650 km de pipelines

Aliko Dangote prévoit de lancer en octobre un réseau de pipelines de 2 620 à 2 650 kilomètres reliant la Namibie à plusieurs marchés d’Afrique australe jusqu’à la RDC, autour d’un futur terminal pétrolier à Walvis Bay.

Dangote Industries prévoit de lancer en octobre un réseau de pipelines de 2 620 à 2 650 kilomètres reliant la Namibie à plusieurs marchés d’Afrique australe jusqu’à la République démocratique du Congo. Aliko Dangote a présenté ce projet le 14 septembre à Lagos, lors de l’ouverture de l’offre publique de sa raffinerie.

Selon le dirigeant nigérian, le tracé partirait de Namibie vers le Botswana puis l’Afrique du Sud, tandis qu’une autre branche rejoindrait le Zimbabwe, la Zambie et la RDC. L’objectif est de structurer un corridor régional capable d’acheminer des produits pétroliers vers plusieurs pays enclavés ou dépendants des importations par voie maritime.

Le projet s’appuie sur les plans de Dangote Industries Namibia pour un terminal de stockage pétrolier à Walvis Bay. Les documents liés à l’évaluation environnementale cités par la presse namibienne situent le site sur environ 678 912 mètres carrés de terrain industriel, à une dizaine de kilomètres à l’est de Walvis Bay.

Cette infrastructure donnerait au groupe un point d’entrée sur la façade atlantique pour desservir le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie et, à terme, la RDC. Des projets précédents évoquaient déjà un corridor entre Walvis Bay et l’intérieur de l’Afrique australe, mais l’annonce de septembre élargit le réseau envisagé jusqu’à l’Afrique du Sud et au Congo-Kinshasa.

L’annonce intervient alors que Dangote Petroleum Refinery a ouvert son capital au public au Nigeria. L’offre porte sur 4,1 milliards d’actions ordinaires à 525 nairas l’unité et doit rester ouverte jusqu’au 13 octobre 2026, selon le site officiel de l’opération.

Le groupe cherche parallèlement à accroître sa présence énergétique sur le continent. La raffinerie de Lagos exporte déjà une partie de sa production et Aliko Dangote a annoncé ces derniers mois plusieurs projets de raffinage, de stockage et de distribution hors du Nigeria.

Le terminal de Walvis Bay reste soumis au processus d’évaluation environnementale. Les capacités de transport du futur réseau et son calendrier détaillé de construction n’ont pas été précisés dans l’annonce du 14 septembre.