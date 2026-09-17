Lamine Yamal dévoile ses deux équipes préférées en Liga

Interrogé par Jorge Valdano, Lamine Yamal a révélé les deux équipes de Liga qu’il apprécie particulièrement regarder jouer. L’ailier du FC Barcelone a cité le Real Betis et Villarreal, pourtant loin d’être les principaux rivaux du club catalan.

Lamine Yamal n’a pas hésité au moment de désigner les équipes de Liga qu’il prend le plus de plaisir à regarder. Lors d’un entretien accordé à Jorge Valdano dans l’émission Universo Valdano, diffusée sur Movistar+, l’international espagnol a notamment cité le Real Betis et Villarreal. « En Liga espagnole, ce sont le Betis et Villarreal que je préfère voir jouer », a déclaré le jeune ailier de 19 ans.

Un choix qui peut surprendre, puisque ni le club andalou ni la formation de Villarreal ne figurent parmi les principaux adversaires du Barça dans la course au titre. Depuis plusieurs années, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid sont considérés comme les deux rivaux majeurs du club catalan sur la scène nationale.

Ces dernières saisons, le FC Barcelone a d’ailleurs pris le dessus sur ses concurrents madrilènes. Le club catalan a remporté les deux derniers championnats d’Espagne, devant notamment le Real Madrid et l’Atlético de Madrid.