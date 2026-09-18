Volley : le Cameroun bat le Rwanda 3-1 et finit invaincu en tête

Battus dans le premier set, les Lions Indomptables ont renversé le Rwanda 3-1 jeudi à Tunis pour boucler la poule D avec trois victoires en trois matchs.

Le Cameroun a terminé invaincu en tête de la poule D du Championnat d’Afrique masculin de volleyball 2026 après sa victoire 3-1 contre le Rwanda, jeudi 17 septembre à Tunis. Battus dans la première manche, les Lions Indomptables ont enchaîné trois sets gagnants, 18-25, 25-21, 25-23, 25-19.

Ce troisième succès en trois rencontres porte le Cameroun à 9 points. Les Camerounais avaient auparavant dominé la RD Congo puis la République centrafricaine 3-0 et achèvent le premier tour avec neuf sets remportés pour un seul perdu.

Le Rwanda a frappé le premier en prenant la manche initiale 25-18. Le Cameroun a répliqué 25-21, puis a arraché un troisième set serré 25-23 avant de conclure 25-19. La rencontre a duré 1 h 48, avec 93 points inscrits par le Cameroun contre 88 pour le Rwanda.

La différence s’est notamment faite au filet. La CAVB comptabilise 45 attaques gagnantes et 16 contres pour le Cameroun, contre 36 attaques et 8 contres côté rwandais. Adji M. a été le meilleur marqueur camerounais avec 11 points, devant A. Gambo, auteur de 10 points.

Le succès confirme la régularité d’un groupe qui n’avait pas concédé de set lors de ses deux premières sorties. Face au Rwanda, le Cameroun a pourtant dû revenir après avoir été mené une manche à zéro pour préserver son sans-faute dans la compétition.

Le Rwanda termine deuxième de la poule D avec 6 points, devant la RD Congo, 3 points, et la République centrafricaine, qui boucle le groupe sans point.