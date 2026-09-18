Nigeria : au moins 48 morts après une intoxication présumée au méthanol

L’État d’Ondo a confirmé au moins 48 morts et 182 personnes affectées après la consommation d’une boisson locale suspectée de contenir du méthanol. Environ 100 patients restaient sous traitement tandis que l’enquête se poursuit sur l’origine du produit.

Au moins 48 personnes sont mortes dans l’État d’Ondo, dans le sud du Nigeria, après avoir consommé une boisson locale suspectée de contenir du méthanol, selon le bilan communiqué jeudi 17 septembre. Les autorités ont recensé 182 personnes affectées dans les zones d’Odigbo et d’Irele.

Le commissaire à la Santé de l’État d’Ondo, Banji Ajaka, a indiqué que les analyses préliminaires, notamment des échantillons d’urine prélevés sur des victimes, orientaient les investigations vers une exposition au méthanol. Environ 100 personnes recevaient encore des soins, selon le bilan rapporté par Associated Press.

La crise, d’abord concentrée dans des communautés de la zone d’Odigbo, s’est ensuite étendue à Irele. Des patients ont signalé des troubles graves, notamment une perte de vision, tandis que les services de santé ont renforcé la prise en charge et la surveillance dans les localités touchées.

La police de l’État d’Ondo a arrêté 15 personnes dans le cadre de l’enquête. Parmi elles figure un homme soupçonné d’avoir participé à la production d’une substance pouvant contenir du méthanol. Les autorités n’ont pas encore établi l’origine exacte du produit contaminant.

Le gouvernement de l’État avait déjà interdit la vente et la distribution de boissons alcoolisées et de préparations dont l’origine ou le statut réglementaire ne pouvait pas être vérifié. Les services de santé, la police et plusieurs agences publiques participent aux opérations de contrôle et de traçage.

Un homme soupçonné d’avoir produit la substance figure parmi les personnes interpellées. Au total, 15 personnes ont été arrêtées et les échantillons récupérés ont été placés sous analyse médico-légale.